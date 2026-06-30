В Рязани мотоциклист столкнулся с автомобилем судебных приставов

Во вторник утром в Рязани произошло ДТП с участием автомобиля судебных приставов и мотоциклиста. Как сообщает 62ИНФО со ссылкой на читателей, авария случилась на улице Маяковского, недалеко от Центрального рынка. Отмечается, что мотоциклист получил серьезные травмы. По словам очевидцев, мужчина не мог встать самостоятельно, закатывал глаза и испытывал судороги. На кадрах видно, что автомобиль судебных приставов получив механические повреждения. Информации о состоянии пострадавшего в данный момент пока нет. Фото: 62ИНФО.

Во вторник утром в Рязани произошло ДТП с участием автомобиля судебных приставов и мотоциклиста. Как сообщает 62ИНФО со ссылкой на читателей, авария случилась на улице Маяковского, недалеко от Центрального рынка.

Отмечается, что мотоциклист получил серьезные травмы. По словам очевидцев, мужчина не мог встать самостоятельно, закатывал глаза и испытывал судороги.

На кадрах видно, что автомобиль судебных приставов получив механические повреждения.

Информации о состоянии пострадавшего в данный момент пока нет.

Фото: 62ИНФО.