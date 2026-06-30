В Рязани и еще в трех округах региона проведут капремонт объектов ЖКХ

До конца 2026 года планируется реконструкция и капитальный ремонт шести объектов. В селе Поплевино Ряжского округа обновят водопроводную сеть и водозаборный узел, а в селе Салтыки — только водопроводную сеть. В поселке Мурмино Рязанского округа построят водозаборный узел и реконструируют водопроводную сеть, а в селе Поляны также будет построен водозаборный узел и обновлена водопроводная сеть. В Рязани капитально отремонтируют линейные объекты водопроводной сети Октябрьского района на участке трубопровода от колодца № ОВЗн, около Окской очистной водопроводной станции, до колодца № ОВ831, на пересечении улиц Большая и Тимакова. Также в Рыбном уже завершилось строительство водозаборного узла для жилой застройки южной части города, что обеспечит местных жителей чистой водой.

В Рязанской области продолжаются работы по реконструкции объектов ЖКХ. Об этом сообщили в группе ЖКХИНФО.

До конца 2026 года планируется реконструкция и капитальный ремонт шести объектов.

В селе Поплевино Ряжского округа обновят водопроводную сеть и водозаборный узел, а в селе Салтыки — только водопроводную сеть.

В поселке Мурмино Рязанского округа построят водозаборный узел и реконструируют водопроводную сеть, а в селе Поляны также будет построен водозаборный узел и обновлена водопроводная сеть.

В Рязани капитально отремонтируют линейные объекты водопроводной сети Октябрьского района на участке трубопровода от колодца № ОВЗн, около Окской очистной водопроводной станции, до колодца № ОВ831, на пересечении улиц Большая и Тимакова.

Также в Рыбном уже завершилось строительство водозаборного узла для жилой застройки южной части города, что обеспечит местных жителей чистой водой.

Модернизация осуществляется в рамках списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.