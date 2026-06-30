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В Подмосковье после атаки БПЛА скончался шестимесячный ребенок
Указано, что в ночь на 30 июня после падения дрона в Егорьевске загорелся частный дом. Спасатели достали из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. По данным Воробьева, шестимесячный ребенок умер по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы. Всего силы ПВО и РЭБ уничтожили 60 БПЛА — в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

В Подмосковье после атаки БПЛА скончался шестимесячный ребенок. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Указано, что в ночь на 30 июня после падения дрона в Егорьевске загорелся частный дом. Спасатели достали из-под завалов двоих взрослых и двоих детей.

По данным Воробьева, шестимесячный ребенок умер по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.

Всего силы ПВО и РЭБ уничтожили 60 БПЛА — в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

Отмечается, что в Дубне после падения обломков дрона повреждено административное здание. Пострадавших нет. Еще один БПЛА рухнул на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. По предварительной информации Воробьева, никто не пострадал.

Помимо этого, обломки дрона нашли на территории Раменского округа и Коломны. На местах работают экстренные и оперативные службы.

Как уточнил губернатор, продолжается обследование территорий и ликвидация последствий атаки.

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева.