В Подмосковье 10-летний зацепер хотел снять видео и упал с крыши электрички

Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что подросток разбил затылок и сломал руку. По словам очевидцев, прибежавший машинист накричал на пострадавшего. Юношу увезли на скорой.

В Подмосковье 10-летний зацепер хотел снять видео и упал с крыши электрички. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что подросток разбил затылок и сломал руку.

По словам очевидцев, прибежавший машинист накричал на пострадавшего. Юношу увезли на скорой.