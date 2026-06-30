В Оренбурге пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них погибла

В Оренбурге пьяный водитель насмерть сбил воспитательницу детского сада. Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что 46-летняя Людмила переходила дорогу со своей подругой по пешеходному переходу. Пьяный мужчина ехать на «Тойоте» со скоростью 120км/ч. Отмечается, что водитель сбил женщинс такой силой, что одна из них подлетела вверх на несколько метров. После ДТП мужчина скрылся с места. Людмила погибла, ее подруга с тяжелыми травмами в больнице.

В Оренбурге пьяный водитель насмерть сбил воспитательницу детского сада. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что 46-летняя Людмила переходила дорогу со своей подругой по пешеходному переходу. Пьяный мужчина ехать на «Тойоте» со скоростью 120км/ч.

Отмечается, что водитель сбил женщин такой силой, что одна из них подлетела вверх на несколько метров.

После ДТП мужчина скрылся с места. Людмила погибла, ее подруга с тяжелыми травмами в больнице.