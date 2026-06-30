В Челябинской области девушка упала с сапа во время заплыва и пропала

В Челябинской области девушка упала с сапборда во время заплыва с друзьями, ее унесло течением. Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что 35-летняя Валерия отправилась в составе группы по реке, на которой часто устраивают сплавы, — отвесные скалы, вырастающие прямо из реки, пещеры и гроты. Девушка не удержалась на доске, зацепилась веслом о камни, перевернулась и упала в воду. В данный момент ее ищут спасатели.

В Челябинской области девушка упала с сапборда во время заплыва с друзьями, ее унесло течением. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что 35-летняя Валерия отправилась в составе группы по реке, на которой часто устраивают сплавы, — отвесные скалы, вырастающие прямо из реки, пещеры и гроты.

Девушка не удержалась на доске, зацепилась веслом о камни, перевернулась и упала в воду.

В данный момент ее ищут спасатели.