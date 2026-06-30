Ученые рассказали, что Солнце копит энергию для мощного взрыва

Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали резкое усиление солнечной активности. Как сообщает MIR24. TV, на Солнце начала стремительно раскручиваться вспышечная спираль. Исследователи отметили, что на снимках из космоса видно, как две группы пятен, которые на поверхности звезды выглядят изолированными, на уровне короны образуют единую магнитную структуру и активно обмениваются энергией. «Такой конгломерат становится огромным резервуаром, способным накопить энергию для исключительно мощного взрыва», — говорится в материале.