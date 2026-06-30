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Скончался игрок рязанской НХЛ Сергей Прудников
Прудникова не стало 30 июня. Ему было 50 лет. «Будучи воспитанником ДЮСШ Рязанского станкостроительного завода, он защищал честь региона во всесоюзных соревнованиях. Долгое время выступал в чемпионате Рязанской области, а затем стал играть в Ночной хоккейной лиге. 27 января 2024 года он вступил в символический клуб лучших снайперов, забросивших 150 и более шайб в матчах Регионального чемпионата и Фестиваля хоккея в Сочи — „Клуб Сергея Макарова“», — отметили в сообщении. Прудников выступал за многие команды, в том числе «Автоимпорт», «Светлый», «Сталькомплект»,"Рельеф-Центр", ЛХК «Спасск» и «Т-34».

Скончался игрок рязанской НХЛ Сергей Прудников. Об этом сообщается в соцсетях.

Прудникова не стало 30 июня. Ему было 50 лет.

«Будучи воспитанником ДЮСШ Рязанского станкостроительного завода, он защищал честь региона во всесоюзных соревнованиях. Долгое время выступал в чемпионате Рязанской области, а затем стал играть в Ночной хоккейной лиге. 27 января 2024 года он вступил в символический клуб лучших снайперов, забросивших 150 и более шайб в матчах Регионального чемпионата и Фестиваля хоккея в Сочи — „Клуб Сергея Макарова“», — отметили в сообщении.

Прудников выступал за многие команды, в том числе «Автоимпорт», «Светлый», «Сталькомплект»,"Рельеф-Центр", ЛХК «Спасск» и «Т-34».