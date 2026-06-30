Рязанские медики спасли пожилую женщину с тяжелым приступом аритмии

Об этом сообщил региональный минздрав. Отмечается, что 76-летняя Лидия Михайловна обратилась за помощью после четырех часов частого пульса, низкого давления и затрудненного дыхания. Несмотря на попытки справиться с состоянием самостоятельно, женщина поняла, что ей нужна помощь врачей. Бригада № 30 областной станции скорой помощи оперативно отреагировала на вызов. Медики провели ЭКГ и внимательно выбрали необходимое лечение, учитывая все нюансы состояния пациентки. Лидия Михайловна отметила их доброту и профессионализм, подчеркнув, что такие случаи часто остаются незамеченными.

Рязанские медики спасли пожилую женщину с тяжелым приступом аритмии. Об этом сообщил региональный минздрав.

Отмечается, что 76-летняя Лидия Михайловна обратилась за помощью после четырех часов частого пульса, низкого давления и затрудненного дыхания. Несмотря на попытки справиться с состоянием самостоятельно, женщина поняла, что ей нужна помощь врачей.

Бригада № 30 областной станции скорой помощи оперативно отреагировала на вызов. Медики провели ЭКГ и внимательно выбрали необходимое лечение, учитывая все нюансы состояния пациентки.

Лидия Михайловна отметила их доброту и профессионализм, подчеркнув, что такие случаи часто остаются незамеченными.