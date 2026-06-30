Рязанцы увидят «клубничную луну»

30 июня над Россией взойдет «клубничная луна» — июньское полнолуние. Луна появится над горизонтом невысоко и будет выглядеть красной из-за особенностей земной атмосферы. Луна поднимется в 21:45 и достигнет наивысшей точки около 00:45.