Рязанцам пояснили, почему им не обязаны возмещать убытки за отключение интернета

Операторы мобильной связи не обязаны возмещать рязанцам стоимость интернета, если он отключается по требованию силовых структур. Информацию опубликовало региональное минцифры в соцсетях в ответ на жалобы рязанцев на отсутствие мобильного интернета и предложение обязать операторов возместить деньги за неоказанную услугу.

Операторы мобильной связи не обязаны возмещать рязанцам стоимость интернета, если он отключается по требованию силовых структур. Информацию опубликовало региональное минцифры в соцсетях в ответ на жалобы рязанцев на отсутствие мобильного интернета и предложение обязать операторов возместить деньги за неоказанную услугу.

«Деньги тогда возвращайте гражданам за оплаченные услуги, которыми мы не можем уже несколько месяцев пользоваться», — написала рязанка в комментариях под постами губернатора.

В министерстве цифрового развития Рязанской области объяснили, что при угрозе атак беспилотников связь приостанавливают в целях безопасности, и такие действия не считаются основанием для перерасчета или возврата средств абонентам.

«В феврале 2026 года в закон „О связи“ внесли поправки, которые закрепили: оператор не несет ответственности за перебои, если действует по требованию спецслужб. Это означает, что при централизованных ограничениях интернета в целях безопасности (например, из-за угрозы атак БПЛА) оператор освобождается от обязанности компенсировать неоказанную услугу», — написали в ведомстве.