Рязанцам напомнили, как помочь птенцам в сезон «стрижепада»

Отмечается, что этот период требует особого внимания, так как стрижи — единственные птицы, которых стоит попытаться спасти. Орнитологи напоминают, что если птенец оперен, зряч и бегает, скорее всего, он просто учится летать и не нуждается в помощи человека. В этом случае лучше пройти мимо, так как рядом находятся родители, которые позаботятся о своем птенце. Специалисты также предостерегают от близкого контакта с хищными птицами, такими как совята, поскольку родитель может напасть на человека. Если вы решите помочь стрижу, помните, что его нужно кормить насекомыми, что требует определенных усилий и ресурсов.

В Рязанской области начался сезон «стрижепада», когда неокрепшие птенцы стрижей выпадают из гнезд. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Отмечается, что этот период требует особого внимания, так как стрижи — единственные птицы, которых стоит попытаться спасти. Орнитологи напоминают, что если птенец оперен, зряч и бегает, скорее всего, он просто учится летать и не нуждается в помощи человека. В этом случае лучше пройти мимо, так как рядом находятся родители, которые позаботятся о своем птенце.

Специалисты также предостерегают от близкого контакта с хищными птицами, такими как совята, поскольку родитель может напасть на человека.

«Их действительно можно подержать дома. Но их нужно кормить насекомыми, пищей, который не каждый найдет. Думайте, всегда есть ли у вас такая возможность», — подчеркнул натуралист Василий Вишневский.

Фото: ВГТРК «Ока».