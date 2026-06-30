Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса»

Отмечается, что пользователи жалуются на работу поисковой системы «Яндекс», сервисов «Яндекс Еда», «Яндекс Музыка», «Яндекс Почта», «Яндекс Лавка», «Кинопоиск», «Яндекс Диск», а также виртуального ассистента «Алиса», системы «Дом с Алисой». По данным россиян, не открываются страницы, не загружается контент, прерывается соединение. В «Яндексе» сообщили RT, что работают над устранением проблемы.