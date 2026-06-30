Павел Малков: Важно, что «Движение первых» включилось в поддержку участников спецоперации и их семей

«"Движение первых» в регионе активно растет. Количество первичек продолжает увеличиваться — их уже почти 550. Охвачено свыше 95 тысяч человек. Больше стало и участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0″, их уже более 18 тысяч человек. Расширили программу профильных смен „Движения“, которые посещают, в том числе, дети участников специальной военной операции. Эти ребята всегда должны быть под особым вниманием, — сказал Павел Малков. — Важно, что „Движение“ включилось в поддержку участников СВО и членов их семей. Продолжаются ярмарки „БлагоТвори с Первыми“. В целом уже собрано свыше 750 тысяч рублей. Средства через фонд „Форпост“ идут в помощь нашим защитникам».

Павел Малков заявил о важности поддержки участников спецоперации и их семей «Движением первых». Глава региона сказал об этом на заседании регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи при губернаторе Рязанской области, пишет сайт правительства.

На заседании подвели итоги работы регионального отделения «Движения первых» в первом полугодии. Обсуждались вопросы организации и проведения летней оздоровительной кампании, фестиваля «Семейная команда», реализации других проектов и инициатив. Активисты рассказали о своей деятельности в «Движении первых» и лучших практиках. В работе приняли участие первый зампред правительства Денис Боков, председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Татьяна Косачева, руководители областных министерств и ведомств, учреждений образования, активисты.

Губернатор Павел Малков отметил большую комплексную работу, которая проводится в Рязанской области.

«"Движение первых» в регионе активно растет. Количество первичек продолжает увеличиваться — их уже почти 550. Охвачено свыше 95 тысяч человек. Больше стало и участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0″, их уже более 18 тысяч человек. Расширили программу профильных смен „Движения“, которые посещают, в том числе, дети участников специальной военной операции. Эти ребята всегда должны быть под особым вниманием, — сказал Павел Малков. — Важно, что „Движение“ включилось в поддержку участников СВО и членов их семей. Продолжаются ярмарки „БлагоТвори с Первыми“. В целом уже собрано свыше 750 тысяч рублей. Средства через фонд „Форпост“ идут в помощь нашим защитникам».

Губернатор также отметил победы в конкурсах, которые позволяют привлекать дополнительные средства на развитие «Движения», первичных отделений, реализацию социально значимых проектов, а также инициативу «Движения первых» об учреждении в регионе памятных знаков «Мой папа — Герой» и «Моя мама — Герой».

Павел Малков обратил внимание на необходимость дальнейшего развития инфраструктуры для «Движения» в регионе. В частности, во Дворце первых уже приведены в порядок многие внутренние помещения, сейчас ведется ремонт фасада и благоустраивается территория парка. В планах — устройство детской площадки и масштабное расширение спортивного ядра, включая установку умной площадки для игровых видов спорта и открытие стрелкового комплекса, ремонт фонтана. Также в перспективе Дом первых переведут на территорию креативного кластера «Первая электростанция», что позволит расширить площадь для работы с детьми и молодежью в рамках деятельности «Движения».