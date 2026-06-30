Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
25°
Срд, 01
28°
Чтв, 02
27°
ЦБ USD 77.75 0.69 30/06
ЦБ EUR 88.65 1.25 30/06
Нал. USD 79.61 / 80.00 30/06 12:45
Нал. EUR 92.11 / 92.80 30/06 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 059
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 180
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 854
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
3 291
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков: Важно, что «Движение первых» включилось в поддержку участников спецоперации и их семей
«"Движение первых» в регионе активно растет. Количество первичек продолжает увеличиваться — их уже почти 550. Охвачено свыше 95 тысяч человек. Больше стало и участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0″, их уже более 18 тысяч человек. Расширили программу профильных смен „Движения“, которые посещают, в том числе, дети участников специальной военной операции. Эти ребята всегда должны быть под особым вниманием, — сказал Павел Малков. — Важно, что „Движение“ включилось в поддержку участников СВО и членов их семей. Продолжаются ярмарки „БлагоТвори с Первыми“. В целом уже собрано свыше 750 тысяч рублей. Средства через фонд „Форпост“ идут в помощь нашим защитникам».

Павел Малков заявил о важности поддержки участников спецоперации и их семей «Движением первых». Глава региона сказал об этом на заседании регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи при губернаторе Рязанской области, пишет сайт правительства.

На заседании подвели итоги работы регионального отделения «Движения первых» в первом полугодии. Обсуждались вопросы организации и проведения летней оздоровительной кампании, фестиваля «Семейная команда», реализации других проектов и инициатив. Активисты рассказали о своей деятельности в «Движении первых» и лучших практиках. В работе приняли участие первый зампред правительства Денис Боков, председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Татьяна Косачева, руководители областных министерств и ведомств, учреждений образования, активисты.

Губернатор Павел Малков отметил большую комплексную работу, которая проводится в Рязанской области.

«"Движение первых» в регионе активно растет. Количество первичек продолжает увеличиваться — их уже почти 550. Охвачено свыше 95 тысяч человек. Больше стало и участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0″, их уже более 18 тысяч человек. Расширили программу профильных смен „Движения“, которые посещают, в том числе, дети участников специальной военной операции. Эти ребята всегда должны быть под особым вниманием, — сказал Павел Малков. — Важно, что „Движение“ включилось в поддержку участников СВО и членов их семей. Продолжаются ярмарки „БлагоТвори с Первыми“. В целом уже собрано свыше 750 тысяч рублей. Средства через фонд „Форпост“ идут в помощь нашим защитникам».

Губернатор также отметил победы в конкурсах, которые позволяют привлекать дополнительные средства на развитие «Движения», первичных отделений, реализацию социально значимых проектов, а также инициативу «Движения первых» об учреждении в регионе памятных знаков «Мой папа — Герой» и «Моя мама — Герой».

Павел Малков обратил внимание на необходимость дальнейшего развития инфраструктуры для «Движения» в регионе. В частности, во Дворце первых уже приведены в порядок многие внутренние помещения, сейчас ведется ремонт фасада и благоустраивается территория парка. В планах — устройство детской площадки и масштабное расширение спортивного ядра, включая установку умной площадки для игровых видов спорта и открытие стрелкового комплекса, ремонт фонтана. Также в перспективе Дом первых переведут на территорию креативного кластера «Первая электростанция», что позволит расширить площадь для работы с детьми и молодежью в рамках деятельности «Движения».