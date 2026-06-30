Москвича поймали в Рязанской области с наркотиками, суд назначил ему срок

Клепиковский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя столицы, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Известно, что осужденный использовал жилой дом своей матери для изготовления и хранения синтетических наркотиков. Деятельность мужчины пресечена сотрудниками полиции. Они изъяли у него более 7 граммов наркотиков, прекурсоры и специальные колбы, применявшиеся для производства запрещенных веществ. Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд приговорил его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Клепиковский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя столицы, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Известно, что осужденный использовал жилой дом своей матери для изготовления и хранения синтетических наркотиков.

Деятельность мужчины пресечена сотрудниками полиции. Они изъяли у него более 7 граммов наркотиков, прекурсоры и специальные колбы, применявшиеся для производства запрещенных веществ. Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Суд приговорил его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.