Mash: россияне начали чаще устанавливать газобаллонное оборудование для машин

В Москве наблюдается резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО), очереди в мастерских расписаны на месяц, а в некоторых случаях — на два. По данным Telegram-канала Mash, стоимость услуги возросла с 20 тысяч рублей до 50-200 тысяч в зависимости от марки автомобиля. Комплектующие также подорожали: базовые элементы теперь стоят 40-70 тысяч рублей вместо 15-25 тысяч. Для современных автомобилей цена комплекта достигает 120-200 тысяч рублей. Некоторые модели специалисты отказываются обслуживать из-за необходимости дорогостоящего оборудования, а эффективность переоснащения остается под вопросом. Ранее основными заказчиками ГБО были таксомоторные парки, теперь обращаются и владельцы легковых автомобилей.

В Москве зафиксирован резкий скачок спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в мастерских расписаны на месяц, а в некоторых случаях — на два месяца вперед, сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость услуги значительно возросла: если ранее переоснащение автомобиля обходилось в 20 тысяч рублей, то теперь цена колеблется от 50 до 200 тысяч рублей, в зависимости от марки транспортного средства.

Также существенно подорожали комплектующие: базовые элементы увеличились в цене с 15-25 тысяч до 40-70 тысяч рублей. Для современных автомобилей стоимость комплекта достигает 120-200 тысяч рублей.

Некоторые модели машин специалисты отказываются принимать в работу из-за необходимости использования дорогостоящего специализированного оборудования, при этом эффективность переоснащения остается под вопросом. Если раньше основными заказчиками установки ГБО были таксомоторные парки и коммерческие перевозчики, то сейчас к сервисам обращаются и рядовые владельцы легковых автомобилей.