Лучших рационализаторов и изобретателей Рязанского приборного завода наградили в Правительстве Рязанской области

Работников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) наградили накануне Дня изобретателя и рационализатора.

Работников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) наградили накануне Дня изобретателя и рационализатора. Мероприятие состоялось в Зале торжественных приемов Правительства Рязанской области.

Почетного звания «Почетный рационализатор Рязанской области» удостоен заместитель начальника производственно-технического комплекса Максим Амелин. Он является автором 194 рационализаторских предложений, внедренных в производство. Новаторство Амелина заключается в разработке и изготовлении деталей, необходимых для ремонта и эксплуатации станков и химико-гальванических линий. Это позволяет исключить простои оборудования, обеспечить выполнение плана производства, улучшить качество продукции и сэкономить значительные финансовые средства предприятия.

Почетное звание «Почетный изобретатель Рязанской области» присвоено начальнику конструкторского бюро Константину Филиппову, который трудится на предприятии более 10 лет. За этот период им в соавторстве создано 15 изобретений, большинство из которых внедрено и используется на производстве. При непосредственном личном участии Филиппова проводится значительная работа, связанная с разработкой, проведением испытаний и сопровождением серийной продукции, выпускаемой предприятием.

Почетной грамотой Министерства экономического развития Рязанской области отметили главного специалиста отдела интеллектуальной собственности Александра Сергачева. Он участвует в проведении патентных исследований на патентную чистоту, патентоспособность и технический уровень разрабатываемой и изготавливаемой ГРПЗ продукции. Александр оформил и подал в Роспатент 57 заявок на изобретения, 37 заявок на полезные модели, 25 заявок на промышленные образцы и 15 заявок на программы для ЭВМ. По результатам экспертизы на них были выданы охранные документы.

Также в рамках мероприятия наградили начальника конструкторского бюро Сергея Татарникова по итогам Всероссийского конкурса «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» в номинации «Молодость, создающая будущее». Он является автором 4 патентов на изобретения, 2 рационализаторских предложений, а также 4 научных работ, опубликованных в печати.

Кроме того, были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности», где ГРПЗ стал победителем в номинации «Лучшее предприятие Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности». По результатам Всероссийского конкурса «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» завод также удостоен диплома.

Сегодня ГРПЗ является правообладателем более 400 охраняемых объектов интеллектуальной собственности, большинство из которых используются в производственной деятельности.