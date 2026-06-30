Delfi: на границе Эстонии образовалась очередь из сотен желающих попасть в РФ

Сотни людей ожидают своей очереди на пересечение границы из Эстонии в Россию в Нарве, и это число продолжает расти. По данным портала Delfi, к вечеру воскресенья количество желающих пройти контроль достигло нескольких сотен, а в определенные часы в очереди может находиться до 500 человек. Некоторые из них вынуждены ждать по 12-16 часов, что создает значительные неудобства. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нарвский погранпункт сообщил, что не планирует увеличивать свою пропускную способность. Отмечается, что это решение принимается на фоне сокращения рабочего времени КПП с эстонской стороны, о чем ранее сообщала Санкт-Петербургская таможня.

Сотни людей ожидают своей очереди на пересечение границы из Эстонии в Россию в Нарве, и это число продолжает расти.

По данным портала Delfi, к вечеру воскресенья количество желающих пройти контроль достигло нескольких сотен, а в определенные часы в очереди может находиться до 500 человек. Некоторые из них вынуждены ждать по 12-16 часов, что создает значительные неудобства.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нарвский погранпункт сообщил, что не планирует увеличивать свою пропускную способность. Отмечается, что это решение принимается на фоне сокращения рабочего времени КПП с эстонской стороны, о чем ранее сообщала Санкт-Петербургская таможня.