Четыре рязанских школьницы набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Светлана Петросян из школы № 11, Мария Карпухина из школы № 28, София Громова из школы № 48 получили по 100 баллов на ЕГЭ по химии и биологии. Мария Антипова из школы № 8 набрала максимум по химии и русскому языку. Еще трое жителей Рязани получили по 100 баллов на ЕГЭ. Это Михаил Казьмин из школы№ 17 (география), София Зюзина из гимназии № 5 (английский язык), а также Иван Коробов из Шиловской школы № 2 (информатика).

Четыре рязанских школьницы набрали по 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает мэрия.

Светлана Петросян из школы № 11, Мария Карпухина из школы № 28, София Громова из школы № 48 получили по 100 баллов на ЕГЭ по химии и биологии. Мария Антипова из школы № 8 набрала максимум по химии и русскому языку.

Еще трое жителей Рязани получили по 100 баллов на ЕГЭ. Это Михаил Казьмин из школы№ 17 (география), София Зюзина из гимназии № 5 (английский язык), а также Иван Коробов из Шиловской школы № 2 (информатика).