Армия России взяла под контроль еще три населенных пункта в зоне СВО

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Малиновка в ДНР. Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль два села в Запорожской области — Ровное и Лесное. Кроме того, подразделения «Западной» группировки в Красном Лимане за прошедшие сутки заняли четыре опорных пункта и 54 здания.

Армия России взяла под контроль еще три населенных пункта в зоне СВО. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Малиновка в ДНР.

Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль два села в Запорожской области — Ровное и Лесное.

Кроме того, подразделения «Западной» группировки в Красном Лимане за прошедшие сутки заняли четыре опорных пункта и 54 здания.

ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики ВСУ. Силы Черноморского флота уничтожили семь безэкипажных катеров.

«Южная» группировка войск за сутки освободила в Константиновке 30 зданий.

По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на всех направлениях СВО порядка 1 395 военных за сутки.