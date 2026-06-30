Археологи нашли на Старой Рязани фрагменты золотоордынской кашинной керамики

Археологи нашли на Старой Рязани фрагменты золотоордынской кашинной керамики. Кашинная керамика, изобретенная на Ближнем Востоке, является одной из визитных карточек золотоордынской археологии. На Старой Рязани она встречается крайне редко.