Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
25°
Срд, 01
28°
Чтв, 02
27°
ЦБ USD 78.27 0.52 01/07
ЦБ EUR 89.27 0.62 01/07
Нал. USD 79.61 / 81.50 30/06 18:15
Нал. EUR 92.16 / 93.59 30/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
6 часов назад
640
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 084
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 203
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 905
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Археологи нашли на Старой Рязани фрагменты золотоордынской кашинной керамики
Археологи нашли на Старой Рязани фрагменты золотоордынской кашинной керамики. Кашинная керамика, изобретенная на Ближнем Востоке, является одной из визитных карточек золотоордынской археологии. На Старой Рязани она встречается крайне редко.

Археологи нашли на Старой Рязани фрагменты золотоордынской кашинной керамики. Об этом они сообщили в группе ВКонтакте.

Кашинная керамика, изобретенная на Ближнем Востоке, является одной из визитных карточек золотоордынской археологии. На Старой Рязани она встречается крайне редко.