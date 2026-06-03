Жители Шилова пожаловались на закрытие библиотеки и отмену автобуса

Жители Шилова обратились к местным властям с просьбой решить проблемы, возникшие на улице Рязанской. По словам авторов обращения, жители домов № 113, 115, 117, 119 и 119а остались без библиотеки, которая располагалась по адресу улица Рязанская, 119а. В учреждении взрослые и дети могли читать книги и свежую прессу, а также участвовать в конкурсах и мероприятиях. Еще одной проблемой стала отмена автобусного маршрута № 3 по воскресеньям. Как утверждают местные жители, это осложнило передвижение пенсионеров и семей с детьми.

Жители Шилова обратились к местным властям с просьбой решить проблемы, возникшие на улице Рязанской. Пост появился в соцсетях.

По словам авторов обращения, жители домов № 113, 115, 117, 119 и 119а остались без библиотеки, которая располагалась по адресу улица Рязанская, 119а. В учреждении взрослые и дети могли читать книги и свежую прессу, а также участвовать в конкурсах и мероприятиях.

Кроме того, на улице закрылся один из двух магазинов, из-за чего за многими продуктами жителям приходится ездить в центр поселка.

Еще одной проблемой стала отмена автобусного маршрута № 3 по воскресеньям. Как утверждают местные жители, это осложнило передвижение пенсионеров и семей с детьми.

Также авторы поста отметили, что магазин «Светофор» перенесли в другое место, однако добраться до него пешком затруднительно из-за отсутствия тротуара вдоль трассы.

Жители Шилова попросили администрацию округа обратить внимание на ситуацию и помочь решить вопросы инфраструктуры.