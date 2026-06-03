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За ночь над Россией уничтожили 354 украинских БПЛА
Беспилотники самолетного типа сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Также дроны перехвачены над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

За ночь над Россией уничтожили 354 украинских БПЛА. Об этом 3 июня сообщили в Минобороны.

Беспилотники самолетного типа сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Также дроны перехвачены над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

Напомним, в Рязанской области действовала угроза БПЛА.