В Рыбном 4 июня обработают от клещей детские площадки и парки

4 июня в Рыбном проведут акарицидную обработку детских площадок и общественных территорий. От клещей обработают территории на улицах Большой, Весёлой, Почтовой, Прогресса, Юбилейной, а также парки «Дубянка» и на улице Большой. Жителей предупредили, что в течение суток после обработки посещать эти территории нельзя. Также рекомендуется не допускать на обработанные площадки детей и домашних животных.

4 июня в Рыбном проведут акарицидную обработку детских площадок и общественных территорий. Об этом сообщили в администрации округа.

От клещей обработают территории на улицах Большой, Весёлой, Почтовой, Прогресса, Юбилейной, а также парки «Дубянка» и на улице Большой.

Жителей предупредили, что в течение суток после обработки посещать эти территории нельзя. Также рекомендуется не допускать на обработанные площадки детей и домашних животных.