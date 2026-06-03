В Рязанском кожно-венерологическом диспансере обновили поликлиническое отделение

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере завершился ремонт правого крыла первого этажа, где располагается первое поликлиническое отделение ГБУ РО ОККВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Косметический ремонт включал оформление в актуальных цветах брендбука, установку новых дверей и организацию удобных зон ожидания. Отмечается, что все изменения направлены на создание комфортной атмосферы для пациентов и обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи. Левое крыло первого этажа уже оформлено в едином визуальном стиле, а также проведены работы по ремонту Детского клинико-диагностического центра и «бесшовной» регистратуры диспансера.

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере завершился ремонт правого крыла первого этажа, где располагается первое поликлиническое отделение ГБУ РО ОККВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Косметический ремонт включал оформление в актуальных цветах брендбука, установку новых дверей и организацию удобных зон ожидания. Отмечается, что все изменения направлены на создание комфортной атмосферы для пациентов и обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи.

Левое крыло первого этажа уже оформлено в едином визуальном стиле, а также проведены работы по ремонту Детского клинико-диагностического центра и «бесшовной» регистратуры диспансера.

В сообщении также подчеркнули, что работы по дальнейшему брендированию Рязанского кожно-венерологического диспансера продолжаются.