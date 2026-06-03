В Рязанской области возбудили уголовное дело на волгоградца, помогающего украинским мошенникам

3 июня ФСБ совместно с МВД и ФСИН задержали 34-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в государственной измене и содействии телефонным мошенникам с Украины. С 2023 года он, по версии следствия, работал на представителя одного из подразделений ВСУ, за вознаграждение активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки и пересылал телекоммуникационное оборудование.

В Рязанской области возбудили уголовное дело на волгоградца, помогающего украинским мошенникам. Об этом сообщает ТАСС.

3 июня ФСБ совместно с МВД и ФСИН задержали 34-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в государственной измене и содействии телефонным мошенникам с Украины. С 2023 года он, по версии следствия, работал на представителя одного из подразделений ВСУ, за вознаграждение активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки и пересылал телекоммуникационное оборудование.

Активированные мужчиной сим-карты использовались украинскими спецслужбами для обмана близких родственников военнослужащих ВС РФ, пропавших без вести или попавших в плен.

Ущерб от мошеннических схем составил около 300 млн рублей. Уголовные дела по фактам хищений и незаконного доступа к информации возбуждены в нескольких регионах: Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях, Краснодарском крае и Москве.

Отмечается, что мужчина совершал преступления, отбывая наказание в виде принудительных работ в исправительном центре, где ему разрешалось пользоваться мобильной связью, интернетом и электронными устройствами за свой счёт. В ряде случаев осуждённые могут покидать учреждение.