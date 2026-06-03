В Рязанской области стартовала выставка советской игрушки

В первый летний день в выставочных залах туристского информационного центра в Касимовском округе состоялось открытие выставки советской игрушки под названием «Взрослым вход запрещён разрешён!». Отмечается, что дети из летнего лагеря школы № 1 познакомились с историей советской игрушки, которая насчитывает десятки лет и берет свое начало в начале 20-х годов XX века. «Девчонки и мальчишки увидели во что играли их мамы и папы, бабушки и дедушки, по секрету рассказали и о своих любимых игрушках», — говорится в посте. Возрастное ограничение: 0+.

В первый летний день в выставочных залах туристского информационного центра в Касимовском округе состоялось открытие выставки советской игрушки под названием «Взрослым вход запрещён разрешён!». Об этом сообщили в райадминистрации.

Отмечается, что дети из летнего лагеря школы № 1 познакомились с историей советской игрушки, которая насчитывает десятки лет и берет свое начало в начале 20-х годов XX века.

«Девчонки и мальчишки увидели во что играли их мамы и папы, бабушки и дедушки, по секрету рассказали и о своих любимых игрушках», — говорится в посте.

Возрастное ограничение: 0+.