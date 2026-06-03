В рязанской ИК-6 прошла церемония бракосочетания

В исправительной колонии № 6 состоялась государственная регистрация брака осужденного и его избранницы. Торжественную церемонию провела главный специалист отдела ЗАГС по городу Рязани и Рязанскому району Ольга Пантюшова. На мероприятии присутствовали родственники молодоженов и сотрудники учреждения. Во время церемонии супруги обменялись кольцами, поставили подписи в актовой записи о заключении брака и получили свидетельство о регистрации брака.

В исправительной колонии № 6 состоялась государственная регистрация брака осужденного и его избранницы. Об этом сообщили в УФСИН России по Рязанской области.

Торжественную церемонию провела главный специалист отдела ЗАГС по городу Рязани и Рязанскому району Ольга Пантюшова. На мероприятии присутствовали родственники молодоженов и сотрудники учреждения.

Во время церемонии супруги обменялись кольцами, поставили подписи в актовой записи о заключении брака и получили свидетельство о регистрации брака.

По словам молодоженов, создание семьи стало важным шагом на пути к совместному будущему. Воссоединиться они смогут после окончания срока наказания, который завершится через год.