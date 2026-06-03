В Рязани прошел рейд по проверке воинского учета у новых граждан

В Рязани прошел рейд по проверке соблюдения правил воинского учета среди новых граждан РФ. Об этом сообщили в военном следственном отделе СК России по Рязанскому гарнизону. Мероприятие проводилось во взаимодействии с военной полицией в Железнодорожном районе города. Целью проверки стало выявление лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет. В ходе рейда были проверены 12 человек. Нарушителей доставили в военкомат для дальнейшего разбирательства.

В Рязани прошел рейд по проверке соблюдения правил воинского учета среди новых граждан РФ. Об этом сообщили в военном следственном отделе СК России по Рязанскому гарнизону.

Мероприятие проводилось во взаимодействии с военной полицией в Железнодорожном районе города. Целью проверки стало выявление лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет.

В ходе рейда были проверены 12 человек. Нарушителей доставили в военкомат для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве уточнили, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и будут продолжены.

Фото: военный следственный отдел СК России по Рязанскому гарнизону.