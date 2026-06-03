На прошлой неделе поступало по 5 жалоб в день на качество воздуха в Рязани

В Рязани подвели экологические итоги с 25 по 31 мая. В понедельник поступило много жалоб — в начале дня их было 24, но к вечеру количество снизилось до 2. Во вторник ситуация улучшилась, и к вечеру жалобы практически исчезли. Как подчеркнули в сообщении, среда стала проблемным днем: в вечерние часы количество жалоб достигло 12. Четверг и пятница также показали переменную ситуацию с жалобами, а в выходные воздух был более или менее чистым. В результате, среднее количество жалоб за неделю составило 5 в сутки. Известно, что жители продолжают обращаться в органы власти с просьбами о помощи в борьбе с загрязнением воздуха, особенно в районе улицы Прижелезнодорожной.