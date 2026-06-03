В России могут создать объединенный пенсионный фонд с госконтролем

Бывший вице-премьер Игорь Шувалов, занимающий пост главы госкорпорации ВЭБ. РФ, сообщил о подготовке законопроекта по созданию объединенного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) совместно с правительством. Об этом пишет «Абзац». Шувалов отметил, что новый фонд будет находиться под контролем государственных организаций и поможет решить проблему «молчунов» — застрахованных лиц, которые отказались от услуг частных управляющих компаний и НПФ. Он подчеркнул, что создание объединенного фонда позволит эффективно управлять долгосрочными сбережениями граждан и их пенсионными накоплениями.

Бывший вице-премьер Игорь Шувалов, занимающий пост главы госкорпорации ВЭБ. РФ, сообщил о подготовке законопроекта по созданию объединенного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) совместно с правительством. Об этом пишет «Абзац».

Шувалов отметил, что новый фонд будет находиться под контролем государственных организаций и поможет решить проблему «молчунов» — застрахованных лиц, которые отказались от услуг частных управляющих компаний и НПФ.

Он подчеркнул, что создание объединенного фонда позволит эффективно управлять долгосрочными сбережениями граждан и их пенсионными накоплениями.