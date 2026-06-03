В Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России

Отмечается, что в ведомстве исключили возможность распространения лихорадки денге в России. Роспотребнадзор постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Там добавили, что лихорадка денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основной путь передачи заболевания — укус инфицированных комаров.

В Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России. Об этом сообщило 3 июня ТАСС.

Отмечается, что в ведомстве исключили возможность распространения лихорадки денге в России. Роспотребнадзор постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом.

Там добавили, что лихорадка денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основной путь передачи заболевания — укус инфицированных комаров.