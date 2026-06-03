В Москве мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ

Инцидент произошел в среду, 3 июня. По словам очевидцев, мужчина около 50 лет напал на сотрудницу МФЦ на улице Борисовские Пруды. Отмечается, что женщина получила ножевое ранение шеи. Ее госпитализируют. Остальные подробности пока неизвестны.

В Москве мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел в среду, 3 июня. По словам очевидцев, мужчина около 50 лет напал на сотрудницу МФЦ на улице Борисовские Пруды.

Отмечается, что женщина получила ножевое ранение шеи. Ее госпитализируют.

Остальные подробности пока неизвестны.