В Москве мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ
Инцидент произошел в среду, 3 июня. По словам очевидцев, мужчина около 50 лет напал на сотрудницу МФЦ на улице Борисовские Пруды. Отмечается, что женщина получила ножевое ранение шеи. Ее госпитализируют. Остальные подробности пока неизвестны.
В Москве мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ. Об этом сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел в среду, 3 июня. По словам очевидцев, мужчина около 50 лет напал на сотрудницу МФЦ на улице Борисовские Пруды.
Отмечается, что женщина получила ножевое ранение шеи. Ее госпитализируют.
Остальные подробности пока неизвестны.