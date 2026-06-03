В мэрии рассказали о браслетах с кнопкой SOS для рязанцев

Об этом сообщили 2 июня на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, говорится на сайте администрации. Представители центра соцобслуживания населения рассказали про профилактическую работу с рязанцами. Специалисты сообщили, что проводят занятия, тематические встречи, профилактические беседы, а также раздают памятки. Особое значение для борьбы с мошенническими действиями выполняют «тревожные кнопки». Браслет, оснащенный кнопкой SOS и датчиком падения, выдается одиноким пожилым людям и инвалидам по желанию. Отмечается, что он позволяет спецслужбам и соцслужбам своевременно реагировать на различные экстренные ситуации.

В мэрии рассказали о браслетах с кнопкой SOS для рязанцев. Об этом сообщили 2 июня на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, говорится на сайте администрации.

Представители центра соцобслуживания населения рассказали про профилактическую работу с рязанцами. Специалисты сообщили, что проводят занятия, тематические встречи, профилактические беседы, а также раздают памятки. Особое значение для борьбы с мошенническими действиями выполняют «тревожные кнопки».

Браслет, оснащенный кнопкой SOS и датчиком падения, выдается одиноким пожилым людям и инвалидам по желанию. Отмечается, что он позволяет спецслужбам и соцслужбам своевременно реагировать на различные экстренные ситуации.