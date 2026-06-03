В Кораблине после визита Россельхознадзора устранили нарушения в элеваторе

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело обязательный профилактический визит в ООО «Элеватор Кораблино». Во время осмотра зернохранилища инспекторы выявили нарушение целостности поверхности пола. Это мешало качественной очистке и обеззараживанию помещений и противоречило требованиям законодательства. Нарушение было устранено предприятием в ходе проведения профилактического визита.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело обязательный профилактический визит в ООО «Элеватор Кораблино». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отобрали пробы зерна, находящегося на хранении. Лабораторные исследования показали, что образцы соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и действующим государственным стандартам.

Во время осмотра зернохранилища инспекторы выявили нарушение целостности поверхности пола. Это мешало качественной очистке и обеззараживанию помещений и противоречило требованиям законодательства.

Нарушение было устранено предприятием в ходе проведения профилактического визита.