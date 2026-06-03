В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО

По словам парламентариев, с 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которым родители или взрослые дети раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу. Они смогут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом I или II группы, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке.

В Госдуме рассказали о новой мере поддержки родителей участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентариев, с 5 июня вступают в силу законы, в соответствии с которым родители или взрослые дети раненых бойцов СВО получат дополнительную трудовую льготу.

Они смогут оформить отпуск одновременно с участником СВО, который стал инвалидом I или II группы, но при этом продолжает военную службу и не состоит в браке.