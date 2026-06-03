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В Госдуме предложили выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми людьми
Согласно инициативе, предлагается установить выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума. По словам Миронова, сейчас выплата по уходу назначается только при наличии инвалидности I группы либо после оформления статуса ухаживающего лица через Пенсионный фонд. «Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности», — сказал депутат.

В Госдуме предложили выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми людьми. С соответствующей инициативой выступил депутат Сергей Миронов, передало 3 июня РИА Новости.

Согласно инициативе, предлагается установить выплату по уходу за россиянами старше 80 лет в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума.

По словам Миронова, сейчас выплату назначают только при наличии инвалидности I группы или после оформления статуса ухаживающего через Пенсионный фонд.

«Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно инициативе, выплату сможет получать человек, фактически ухаживающий за одиноко проживающим пенсионером (родственник, сосед, соцработник) без формального статуса ухаживающего.

Официальное обращение направлено на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.