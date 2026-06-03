В Госдуме предложили выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми людьми. С соответствующей инициативой выступил депутат Сергей Миронов,
Согласно инициативе, предлагается установить выплату по уходу за россиянами старше 80 лет в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума.
По словам Миронова, сейчас выплату назначают только при наличии инвалидности I группы или после оформления статуса ухаживающего через Пенсионный фонд.
«Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности», — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно инициативе, выплату сможет получать человек, фактически ухаживающий за одиноко проживающим пенсионером (родственник, сосед, соцработник) без формального статуса ухаживающего.
Официальное обращение направлено на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.