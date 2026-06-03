В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестатах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили не отказывать абитуриентам в приеме в вузы из-за опечаток в аттестатах, если факт получения образования подтвержден. Они отметили, что ошибки в аттестатах не должны быть основанием для отказа в приеме документов. Инициатива позволяет подавать заявления даже с ошибками при наличии подтверждающих справок. Также предлагается добавить в суперсервис «Поступление в вуз онлайн» статус заявления, информирующий приемные комиссии об исправлении ошибок, что позволит абитуриентам участвовать в кампании во время исправления документов.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили не отказывать абитуриентам в приеме в вузы из-за опечаток в аттестатах, если факт получения среднего общего образования может быть подтвержден официальными документами. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарии подчеркивают, что наличие технической ошибки или опечатки в школьном аттестате не должно служить основанием для отказа в приеме документов. Инициатива предполагает, что абитуриенты смогут подавать заявления и участвовать в конкурсах, даже если у них есть ошибки в аттестатах, при условии, что они предоставят справку образовательной организации или подтверждение из государственной информационной системы.

Кроме того, депутаты предложили добавить в суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» специальный статус заявления, который будет информировать приемные комиссии о том, что ошибка исправляется. Отмечается, что это позволит абитуриентам участвовать в приемной кампании, пока идет процесс исправления документов.