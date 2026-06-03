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В ГД предложили создать госпрограммы по борьбе с лудоманией
В России может появиться система государственных программ, направленных на профилактику и лечение игровой зависимости. Соответствующий законопроект проходит межведомственное согласование, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на площадке ПМЭФ. По его словам, документ предусматривает создание в структуре Минздрава отдельных программ профилактики и лечения патологического влечения к азартным играм. Также обсуждается финансирование проекта, в том числе за счет представителей рынка, и развитие социальной рекламы.

В России может появиться система государственных программ, направленных на профилактику и лечение игровой зависимости. Соответствующий законопроект проходит межведомственное согласование, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на площадке ПМЭФ.

По его словам, документ предусматривает создание в структуре Минздрава отдельных программ профилактики и лечения патологического влечения к азартным играм. Также обсуждается финансирование проекта, в том числе за счет представителей рынка, и развитие социальной рекламы.

Метелев отметил, что сейчас в стране отсутствует полноценная система помощи людям с игровой зависимостью и механизмы их дальнейшей поддержки.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступит в силу приказ Минздрава, который расширит возможности получения медицинской помощи пациентами с патологическим влечением к азартным играм.