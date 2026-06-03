В ДНР при атаке ВСУ на автобус восемь человек погибли и 11 пострадали

Атака на рейсовый автобус произошла утром 3 июня. По данным агентства, салон и кабина водителя полностью выгорели после удара. На кадрах с камер наблюдения, которые опубликовал ТАСС, видно, как БПЛА приближается к автобусу сзади и наносит удар. Далее происходит вспышка и камера опускается, предположительно, от взрывной волны.