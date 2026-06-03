В ДНР при атаке ВСУ на автобус восемь человек погибли и 11 пострадали

ВСУ ударили БПЛА по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиеве в ДНР, восемь человек погибли и 11 пострадали. Об этом
Атака на рейсовый автобус произошла утром 3 июня. По данным агентства, салон и кабина водителя полностью выгорели после удара.
На кадрах с камер наблюдения, которые опубликовал ТАСС, видно, как БПЛА приближается к автобусу сзади и наносит удар. Далее происходит вспышка и камера опускается, предположительно, от взрывной волны.
Со ссылкой на СК уточняется, что жилые дома рядом с местом атаки получили повреждения.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 10 пострадавших, включая ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил медпомощь амбулаторно.
Отмечается, что следственный комитет завел уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Сотрудники СК начали осмотр места атаки. Фрагменты ударного БПЛА самолетного типа обнаружены, они будут изъяты и направлены на экспертизу.
Фото и видео: ТАСС.