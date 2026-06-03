В 2026 году выплаты из средств пенсионных накоплений получили 2,7 тыс. рязанцев

Часть жителей — более 1,8 тыс. рязанцев — получили деньги в форме единовременной выплаты. Как напомнили в публикации, воспользоваться правом на получение средств из пенсионных накоплений могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при соблюдении двух условий: наличие минимального пенсионного стажа (в 2026 году он составляет 15 лет); необходимый размер индивидуальных пенсионных накоплений (в 2026 году — 30). Выплату можно получить в форме: единовременной выплаты; накопительной пенсии; срочной пенсионной выплаты.

В 2026 году выплаты из средств пенсионных накоплений получили более 2,7 тыс. рязанцев. Об этом 3 июня сообщили в региональном отделении СФР.

Часть жителей — более 1,8 тыс. рязанцев — получили деньги в форме единовременной выплаты.

Как напомнили в публикации, воспользоваться правом на получение средств из пенсионных накоплений могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при соблюдении двух условий:

наличие минимального пенсионного стажа (в 2026 году он составляет 15 лет);

необходимый размер индивидуальных пенсионных накоплений (в 2026 году — 30).

Выплату можно получить в форме:

единовременной выплаты;

накопительной пенсии;

срочной пенсионной выплаты.

Единовременная выплата назначается, если расчетный размер накоплений не превышает 10% от общероссийского прожиточного минимума пенсионера — то есть составляет не более 1628 рублей. Если размер больше, то назначается накопительная пенсия в виде бессрочной ежемесячной выплаты.

Подать заявление можно через «Госуслуги», в клиентской службе отделения СФР по Рязанской области, а также в МФЦ.