Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
21°
Чтв, 04
23°
Птн, 05
22°
ЦБ USD 72.56 1.01 03/06
ЦБ EUR 84.61 -1.64 03/06
Нал. USD 75.31 / 75.65 03/06 11:21
Нал. EUR 89.11 / 89.85 03/06 11:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 217
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
739
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 430
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
1 090
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В 2026 году выплаты из средств пенсионных накоплений получили 2,7 тыс. рязанцев
Часть жителей — более 1,8 тыс. рязанцев — получили деньги в форме единовременной выплаты. Как напомнили в публикации, воспользоваться правом на получение средств из пенсионных накоплений могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при соблюдении двух условий: наличие минимального пенсионного стажа (в 2026 году он составляет 15 лет); необходимый размер индивидуальных пенсионных накоплений (в 2026 году — 30). Выплату можно получить в форме: единовременной выплаты; накопительной пенсии; срочной пенсионной выплаты.

В 2026 году выплаты из средств пенсионных накоплений получили более 2,7 тыс. рязанцев. Об этом 3 июня сообщили в региональном отделении СФР.

Часть жителей — более 1,8 тыс. рязанцев — получили деньги в форме единовременной выплаты.

Как напомнили в публикации, воспользоваться правом на получение средств из пенсионных накоплений могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при соблюдении двух условий:

  • наличие минимального пенсионного стажа (в 2026 году он составляет 15 лет);
  • необходимый размер индивидуальных пенсионных накоплений (в 2026 году — 30).

Выплату можно получить в форме:

  • единовременной выплаты;
  • накопительной пенсии;
  • срочной пенсионной выплаты.

Единовременная выплата назначается, если расчетный размер накоплений не превышает 10% от общероссийского прожиточного минимума пенсионера — то есть составляет не более 1628 рублей. Если размер больше, то назначается накопительная пенсия в виде бессрочной ежемесячной выплаты.

Подать заявление можно через «Госуслуги», в клиентской службе отделения СФР по Рязанской области, а также в МФЦ.