Умерла актриса из сериалов «Склифосовский» и «Реальные пацаны»

Елене Панджариди был 61 год. Она ушла из жизни 21 мая. Причина смерти не указана. Отмечается, что Панджариди окончила в 1988 году Челябинское музыкальное училище имени Чайковского и Пермский институт искусств. Она работала в Пермском академическом театре драмы с 1988 по 2011 год. С 2016 года была актрисой драмтеатра «Большая медведица». В 2021 году стала преподавать в школе Нового театра. Панджариди дебютировала в кино в 2010 году. Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Актриса известна по ролям в проектах «Реальные пацаны», «Склифосовский», «Счастливы вместе» и других.

Умерла российская актриса театра и кино Елена Панджариди. Об этом 3 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на семью артистки.

Елене Панджариди был 61 год. Она ушла из жизни 21 мая. Причина смерти не указана.

Отмечается, что Панджариди окончила в 1988 году Челябинское музыкальное училище имени Чайковского и Пермский институт искусств. Она работала в Пермском академическом театре драмы с 1988 по 2011 год. С 2016 года была актрисой драмтеатра «Большая медведица».

В 2021 году стала преподавать в школе Нового театра.

Панджариди дебютировала в кино в 2010 году. Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Актриса известна по ролям в проектах «Реальные пацаны», «Склифосовский», «Счастливы вместе» и других. Уточняется, что последний фильм находится в производстве.