Ученые заявили, что работа по ночам может вызывать «усыхание» вещества головного мозга

Британские учёные проанализировали МРТ 14 тыс. человек (из которых свыше 2 тыс. работали по сменному графику или ночью). Выяснилось, что работа по такому графику приводила к снижению объёма амигдалы, отвечающей за формирование эмоций, и таламуса, отвечающего за память и обработку данных головного мозга. Кроме того, при таком рабочем режиме люди чаще страдают от нарушений сна, расстройств пищевого поведения и стрессов.

Ученые заявили, что работа по ночам может вызывать «усыхание» вещества головного мозга. Об этом сообщает издание «Московские новости».

Британские учёные проанализировали МРТ 14 тыс. человек (из которых свыше 2 тыс. работали по сменному графику или ночью). Выяснилось, что работа по такому графику приводила к снижению объёма амигдалы, отвечающей за формирование эмоций, и таламуса, отвечающего за память и обработку данных головного мозга.

Кроме того, при таком рабочем режиме люди чаще страдают от нарушений сна, расстройств пищевого поведения и стрессов.