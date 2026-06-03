Стало известно, как идет строительство оптового магазина в Рязанской области

На Ряжском шоссе продолжается строительство оптового магазина по реализации готовой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госстронадзора. В ходе работ успешно проверены основные конструктивные элементы: стяжка пола готова к нагрузкам, кровля смонтирована, дверные блоки и ворота установлены, а перегородки возведены. В планах реализация этапов, таких как монтаж инженерных систем и внутренняя отделка, а также благоустройство территории.