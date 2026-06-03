Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 9 лет — исследование

Согласно исследованию, средняя продолжительность жизни россиян выросла с 65 до 74 лет за четверть века. Такая тенденция есть в странах со средним доходом и с доходом выше среднего. По данным экспертов, такая тенденция продлится до 2050 года и повлечет за собой, в частности, предложение и производительность труда и структуру спроса. Все это отразится на процентных ставках и бюджетной устойчивости.

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 9 лет — исследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Росконгресса и «Ведомостей» «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью».

Согласно исследованию, средняя продолжительность жизни россиян выросла с 65 до 74 лет за четверть века. Такая тенденция есть в странах со средним доходом и с доходом выше среднего.

По данным экспертов, такая тенденция продлится до 2050 года и повлечет за собой, в частности, предложение и производительность труда и структуру спроса. Все это отразится на процентных ставках и бюджетной устойчивости.