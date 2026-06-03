Совфед одобрил новые правила медосвидетельствования мигрантов

Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает контроль за состоянием здоровья иностранных граждан и направлен на противодействие нелегальной миграции. Согласно документу, срок прохождения медицинского освидетельствования после въезда в Россию сократят с 90 до 30 дней. Расходы на обследование возложат на самих иностранных граждан или их работодателей. Проводить медосвидетельствование смогут только уполномоченные медицинские организации, посредничество в этой сфере запретят. В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает контроль за состоянием здоровья иностранных граждан и направлен на противодействие нелегальной миграции. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, срок прохождения медицинского освидетельствования после въезда в Россию сократят с 90 до 30 дней. Кроме того, мигранты, прибывшие в страну более чем на 30 дней, будут обязаны проходить медосвидетельствование ежегодно.

Расходы на обследование возложат на самих иностранных граждан или их работодателей. Проводить медосвидетельствование смогут только уполномоченные медицинские организации, посредничество в этой сфере запретят.

Прохождение процедуры станет обязательным условием для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу и переоформления патента.

Результаты обследования будут заносить в Единую государственную информационную систему здравоохранения. Если у мигранта выявят опасные инфекционные заболевания, ВИЧ или факт употребления наркотиков, медорганизация должна будет в течение суток уведомить МВД и Роспотребнадзор.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.