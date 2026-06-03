СОБР задержал на стоянке у рязанского ТЦ мужчину

На стоянке у рязанского ТЦ задержан 31-летний мужчина за вымогательство. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Жертвой стал 28-летний житель Рязани. По предварительной информации МВД, мужчина занимался заготовкой и реализацией цветных металлов и по финансовым вопросам взаимодействовал с жителями села Шумашь Рязанского района. В какой-то момент сельчане стали должны мужчине крупную сумму денег. Как выяснили полицейские, сначала жители затягивали возврат средств, а затем пригласили приятеля, которого ранее судили за кражу и незаконный оборот наркотиков, чтобы тот убедил кредитора не надоедать им с выплатой долга.

На стоянке у рязанского ТЦ задержан 31-летний мужчина за вымогательство. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Жертвой стал 28-летний житель Рязани. По предварительной информации МВД, мужчина занимался заготовкой и реализацией цветных металлов и по финансовым вопросам взаимодействовал с жителями села Шумашь Рязанского района. В какой-то момент сельчане стали должны мужчине крупную сумму денег.

Как выяснили полицейские, сначала жители затягивали возврат средств, а затем пригласили приятеля, которого ранее судили за кражу и незаконный оборот наркотиков, чтобы тот убедил кредитора не надоедать им с выплатой долга.

Злоумышленник встретился с рязанцем и представил ситуацию так, что теперь именно потерпевший обязан выплачивать деньги. Для убедительности прозвучали угрозы похищения и применения физического насилия.

В результате рязанец за несколько месяцев лишился более 600 тысяч рублей. Деньги, которые приходилось занимать у родственников, он выплачивал частями — через посредника и переводами.

Недавно мужчина получил дополнительное требование о выплате 800 тысяч рублей. Найти деньги он не мог и обратился в полицию.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального УМВД, ОМВД «Рязанский» и УФСБ задержали 31-летнего ранее судимого жителя.

Очередная встреча со злоумышленником проходила на автостоянке у одного из торговых центров под контролем сотрудников правоохранительных органов. После получения денег рецидивиста задержали оперативники при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии.

У мужчины забрали 50 тысяч рублей — часть требуемой суммы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы. Фигуранта заключили под стражу.