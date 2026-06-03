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СК установил личность погибшего рязанца, который сорвался с пожарной лестницы
Трагедия произошла 2 июня в пять часов утра на улице Бирюзова, в доме № 20. Погибшему было 48 лет. Выяснилось, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения пытался взобраться по пожарной лестнице в другую квартиру. Однако он сорвался. Следов криминальной смерти на теле не зафиксировали. Московский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку.

Следственный комитет установил личность погибшего на улице Бирюзова рязанца. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в среду, 3 июня.

Трагедия произошла 2 июня в пять часов утра на улице Бирюзова, в доме № 20. Погибшему было 48 лет.

Выяснилось, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения пытался взобраться по пожарной лестнице в другую квартиру. Однако он сорвался. Следов криминальной смерти на теле не зафиксировали.

Московский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку.

Ранее очевидцы поделились кадрами с места происшествия. Они предположили, что мужчина выпал с балкона.