РЖД применят технологии квантовой связи на беспилотном поезде «Ласточка»

РЖД представили на Петербургском международном экономическом форуме технологию атмосферной квантовой связи для беспилотного поезда «Ласточка». Система демонстрируется на стенде РЖД. Одно устройство установлено на крыше поезда, второе — в депо, куда «Ласточка» прибывает на техническое обслуживание. По словам специалистов, разработана система автоматической загрузки квантовых ключей в беспилотный поезд во время его нахождения в депо.

РЖД представили на Петербургском международном экономическом форуме технологию атмосферной квантовой связи для беспилотного поезда «Ласточка». Об этом РИА Новости сообщили специалисты компании.

Система демонстрируется на стенде РЖД. Одно устройство установлено на крыше поезда, второе — в депо, куда «Ласточка» прибывает на техническое обслуживание.

По словам специалистов, разработана система автоматической загрузки квантовых ключей в беспилотный поезд во время его нахождения в депо.

Сейчас процесс передачи данных осуществляется вручную. Внедрение технологии позволит автоматизировать процедуру и исключить человеческий фактор, что, как отмечают в РЖД, повысит защищенность и безопасность управления беспилотной «Ласточкой».