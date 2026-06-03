Рязанка не может получить препарат для диабетиков из-за затянувшихся торгов

Рязанка со второй группой инвалидности столкнулась с дефицитом лекарства «Форсига». Женщина сообщила в комментариях к посту губернатора в соцсетях, что на протяжении двух недель не может получить по льготному рецепту препарат от сахарного диабета. В региональном минздраве ответили на обращение. Там уточнили, что дапаглифлозин [действующее вещество] сейчас находится в закупке. «8-9 июня узнаем, состоятся ли торги», — пояснили в ведомстве.

Рязанка со второй группой инвалидности столкнулась с дефицитом лекарства «Форсига». Женщина сообщила в комментариях к посту губернатора в соцсетях, что на протяжении двух недель не может получить по льготному рецепту препарат от сахарного диабета.

«В аптеке отвечают, что нет поставок. Через какое время лекарство все-таки начнет поступать?» — написала рязанка 1 июня.

В региональном минздраве ответили на обращение. Там уточнили, что дапаглифлозин [действующее вещество] сейчас находится в закупке.

«8-9 июня узнаем, состоятся ли торги», — пояснили в ведомстве.

Согласно сайту госзакупок, идет поиск поставщика действующего вещества для льготников, обеспечиваемых бесплатными рецептами за счет областного бюджета. Начальная цена контракта — 7,1 миллиона рублей. Прием заявок от подрядчиков завершится 5 июня.